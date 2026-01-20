＜ウソと裏切り…20年！＞悲劇のヒロイン？「誤解を解きたい！」家まで押しかけられ【第4話まんが】
私はカオル。20代半ばで夫と結婚し、現在は娘と息子と4人で暮らしています。最近は子どもたちが大きくなり、学生時代の友人と連絡を取り合って会ったりもしています。そんなある日、大学時代の親友エイコから「結婚しました」という連絡が来ました。しかしその相手は私が当時付き合っていたケント。しかもエイコはフラれた私をなぐさめる裏で、ケントとすぐに付き合いはじめていたのです。私は言葉を失い、「おめでとう」を撤回したのでした。
エイコから聞かされた話はあまりに気分が悪すぎて、なんだか体調まで悪くなってしまいました。けれど私が一方的に電話を切ったせいか、エイコは家まで押しかけてきたのです。しかもインターホン越しに話をしようとしてきて……。
エイコはまるで自分が被害者であるかのような言い方です。そのどこか自分に酔ったような態度に、私は呆れていました。お互いに40代のいい大人なのに、20年以上も前の話を今さら詳しく説明して、エイコはどうしたいのでしょう。
エイコの話は、聞いていてシンドイです。自分が裏切っていたくせに、まるで「自分もケントに振り回された被害者だ」と言わんばかりなのです。
あまりに不快で話を切り上げようとすると、エイコはまるで切り札を差し出すように「不妊治療」という言葉を出してきました。
何を伝えたいのか、まったく話が見えませんが……。プライベートな事情を明かせば、私が話を聞いて同情するとでも思っているのでしょうか。
悲劇のヒロインのようにふるまうエイコに、私はついていけませんでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
