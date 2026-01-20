『プーさん』×「Gap」がコラボ！ 心地の良い素材にこだわったベビー向けのコレクション発売
『くまのプーさん』生誕100周年を記念した「Gap」のベビー向けコレクション「Gap x Disney - The Winnie the Pooh Collection」が、1月20日（火）から「Gap」公式オンラインストアで、1月21日（水）から全国の「Gap」ストアで順次販売される。
【写真】プーさんが着ている赤い服みたいなTシャツも！ 『プーさん』×「Gap」コレクション一覧
■森に住む仲間たちをフィーチャー
今回発売される「Gap x Disney -The Winnie the Pooh Collection」は、プーさんやティガー、ピグレット、イーヨーなど100エーカーの森に住む仲間たちをフィーチャーしたスペシャルコレクション。
価格帯は1990〜8990円（税込）で、50cm〜90cmサイズのベビー向けにアパレルから小物までを展開する。
ラインナップは、デニムパーカーセット、コットンガーゼ素材のトップス＆ボトムスセット、ニットセット、オーガニックコットン ボディスーツ、帽子やソックスなど。
プーさんが着ている赤い服を彷彿（ほうふつ）させるような「グラフィックTシャツ」や、プーさんとピグレットの刺繍が大きく施されたデニムジャケット「アイコンデニムジャケット」、バリエーション豊富でギフトにも最適な「ソックス 3足セット」など、「Gap」らしい遊び心のあるデザイン性や、ベビーにとって着心地の良い素材にこだわったアイテムがそろう。
