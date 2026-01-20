【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】義父兄は理解があるんだ…「羨ましい」＜第16話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第16話 気になる噂【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
どんな手伝いをするのかと不安に思っていたセリナさんでしたが、カオリさんと2人、別室で子どもたちの面倒を見るだけになったと聞きホッとします。カオリさんのお義父さん（セリナさんにとってはお義父さんのお兄さん）が、幼い子どもたちを抱えて大変だろうと配慮してくれたようです。聡明で、心配りができる人のようですね。それにしても、疎遠となっていた義実家近辺ですっかりセリナさんの悪い噂が広がっているだなんて……これは怒りで震えてしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
第16話 気になる噂【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
どんな手伝いをするのかと不安に思っていたセリナさんでしたが、カオリさんと2人、別室で子どもたちの面倒を見るだけになったと聞きホッとします。カオリさんのお義父さん（セリナさんにとってはお義父さんのお兄さん）が、幼い子どもたちを抱えて大変だろうと配慮してくれたようです。聡明で、心配りができる人のようですね。それにしても、疎遠となっていた義実家近辺ですっかりセリナさんの悪い噂が広がっているだなんて……これは怒りで震えてしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙