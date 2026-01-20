明日夜から大雪のところも… 寒波居座り平野部でも雪か きょうの予想最高気温は名古屋で10℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（1/20昼）
きょうは上空に強い寒気が流れ込み、午後は一気に冷え込みが強まるでしょう。
【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪か “最長寒波”が襲来 最新の寒気･雪シミュレーション
朝はすっきり晴れていましたが、正午前の名古屋市内は、雲が多くなっています。気温は8℃で、風が強く吹いています。
きょうの午後は雲が広がりやすいものの、晴れ間もあるでしょう。夜にかけて風の強い状態が続く見込みです。洗濯物は風で飛ばされないよう、しっかり留めて干しましょう。
最高気温は名古屋では10℃の予想です。午後は気温が上がらず、北寄りの強い風とともに夜にかけて一気に気温が下がるでしょう。
あす夜から大雪のところも…
【週間予報】
日曜日にかけて上空に強い寒気が居座り、厳しい寒さが続くでしょう。岐阜県では、山間部を中心に大雪になるおそれがあります。あす水曜日の夜からは、平野部でも雪が降り積もる所もあるでしょう。
交通に影響が出るおそれがあります。最新の気象情報、交通情報をこまめにご確認ください。