きょうは上空に強い寒気が流れ込み、午後は一気に冷え込みが強まるでしょう。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪か “最長寒波”が襲来 最新の寒気･雪シミュレーション

朝はすっきり晴れていましたが、正午前の名古屋市内は、雲が多くなっています。気温は8℃で、風が強く吹いています。

きょうの午後は雲が広がりやすいものの、晴れ間もあるでしょう。夜にかけて風の強い状態が続く見込みです。洗濯物は風で飛ばされないよう、しっかり留めて干しましょう。



最高気温は名古屋では10℃の予想です。午後は気温が上がらず、北寄りの強い風とともに夜にかけて一気に気温が下がるでしょう。

あす夜から大雪のところも…

【週間予報】

日曜日にかけて上空に強い寒気が居座り、厳しい寒さが続くでしょう。岐阜県では、山間部を中心に大雪になるおそれがあります。あす水曜日の夜からは、平野部でも雪が降り積もる所もあるでしょう。



交通に影響が出るおそれがあります。最新の気象情報、交通情報をこまめにご確認ください。