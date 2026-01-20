『ドラえもん』×「ダロワイヨ」限定スイーツが登場！ マカロン缶やオペラケーキなどラインナップ
老舗ブランド「ダロワイヨ」は、1月22日（木）から、テレビアニメ『ドラえもん』をモチーフにした限定デザインのスイーツを、全国の店舗および公式オンラインショップで発売する。
【写真】トリコロールデザインがかわいい！ 「ドラえもん マカロン缶」など商品一覧
■ギフト商品も展開
今回登場する「ドラえもんとパリ発祥ダロワイヨの甘い出会い」は、パステルカラーの優しい世界観に、国民的人気キャラクターのドラえもんと、フランスを象徴するトリコロールや「ダロワイヨ」のスイーツモチーフを落とし込んだ、遊び心あふれる限定デザインのスイーツとギフト。
ラインナップには、淡いブルーとピンクを基調とした缶に、ドラえもんをプリントした「ドラえもんのどら焼き風マカロン」をはじめ、「ドラミちゃんのメロンパン風マカロン」や人気のフレーバー8種類を詰め合わせた「ドラえもん マカロン缶（10個入）」や、「ダロワイヨ」発祥のガトー「オペラ」の上に、ショコラでドラえもんを再現した「ドラえもん オペラ」など、見た目も楽しい商品がそろう。
また、アクリルチャームが全6種からランダムで1種付属する「ドラえもん キャラメルサンドクッキー」、限定デザインのハンドタオルと、ドラえもんとドラミちゃんのプリントマカロンを組み合わせた「ドラえもん ハンドタオル＆マカロンセット」など、自分用やギフトなど幅広いシーンで使用できるセットも用意。
さらに、「ドラえもん ガトー ショコラ缶」、「ドラえもん ガトー ブール缶」、「ドラえもん オーガニックセイロンティー」も展開するほか、『ドラえもん』商品を1点お買い上げで購入可能な限定ショッパーも数量限定で提供。人気キャラクターと老舗の伝統が一つになるご褒美スイーツが勢ぞろいする。
