¾å²¼¤Ç1Ëü±ß°Ê²¼¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÏÃÂê¡Ö¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡Ö±Ä¶ÈÉôÄ¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡×
¥æ¥Ë¥¯¥í¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥Ó¥·¥Ã¡ª
¡¡Ìîµå¤ÎWBC¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´¶Æ°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢6¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¸ø¼°X¡£Äê²Á6900±ß¤Î´¶Æ°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢3990±ß¤Î´¶Æ°¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÂçÀª(µð¿Í)¡¢Æ£Ê¿¾°¿¿(³ÚÅ·)¡¢ËÒ½¨¸ç(DeNA)¡¢郄¶¶¹¨ÅÍ(ÃæÆü)¡¢¿¹²¼æÆÂÀ(ºå¿À)¡¢¾®±à³¤ÅÍ(¹Åç)¤Î¼ã¤»ø6¿Í¤¬¥â¥Ç¥ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÎÁª¼êÃ£¤Ë¡Ö´°àú¤Ê°ìÃ× !!!!¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬±Ê±ó¤Î¥Ô¡¼¥¯¤À¤ï¡×¡Ö¤â¤ê¤·¡¼¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡ÖËÒ¤¬±Ä¶ÈÉôÄ¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¡ÖËÒ¤¯¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´¤Ë¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºËÒ½¨¸ç¤À!¡×¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¤¨¤¨¤ä¤ó!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£