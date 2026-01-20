R・マキロイも早速チェンジで注目！テーラー『Qi4D』が事前予約好調で『ゼクシオ14』を脅かすか？【ドライバー売り上げランキング】
1月はテーラーメイド、ピン、コブラなどから続々と2026年モデルが発表されて、すでに店頭での予約がはじまっている。2025年はピン『G440シリーズ』が年間No.1ドライバーとなったが、2026年はどうなるのか？ PGAツアースーパーストアつくば学園東大通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。
【写真】世界のトップランカーたちも続々スイッチ！『Qi4D』シリーズ全モデルの顔を激写
「今年はテーラーメイドの『Qi4D』の予約がすごい。1月9日から店頭での試打が解禁されると続々と予約が入っています」世界のトップランカーたちも続々スイッチし、注目を集めている『Qi4D』。どういったところが評価されているのか？「今回は純正シャフトが3本になってフィッティング性能が上がったことで興味をもったゴルファーが多いですね。またコアモデルの『Qi4D』と『Qi4D MAX』の形状や性能にはっきりした違いが出たことで、コアモデルがあらためて評価されています。『Qi10』から乗り換える人も多いですね」2025年のドライバーはピンの圧勝に終わったが、2026年はテーラーメイドの逆襲がはじまるかもしれない。（ドライバートップ3）1位 ゼクシオ142位 G440 MAX3位 ゼクシオ14レディス※データ提供：矢野経済研究所、1月5日〜1月11日のデータ◇ ◇ ◇売れている中古パターを調査。関連記事『中古パターで人気1位は、谷口徹も愛用する品薄の"オデッセイの名器"【中古クラブランキング】』で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
