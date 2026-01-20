筧美和子“新婚ハウス”を若槻千夏＆ぺえが訪問、手料理振る舞う筧の夫を絶賛「旦那さんが作ってくれた」「最高な夫婦でした!!」
タレントの 若槻千夏（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。タレントのぺえ（33）とともに俳優の筧美和子（31）の“新婚ハウス”を訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「後ろの高級絵画と相まって素敵」筧美和子“新婚ハウス”で撮影した若槻千夏＆ぺえとの3ショット
投稿では「筧ちゃんちでホムパ」と書き出し、写真には、3人が並んで笑顔を見せる姿や、室内でくつろぐぺえの様子が収められていた。
この日は「旦那さんがケサディーヤ作ってくれた」と手料理が並んだ食卓も披露。さらに、「旦那さんがプロポーズした時の動画見せてくれた！私だけ泣いてた！笑」と、筧と夫の感動的なエピソードを見たことも明かしている。
また、写真に写ったぺえの様子については、「我が家へようこそみたいな顔すな」とツッコミを入れ、場の和やかな雰囲気を伝えている。最後には、筧夫婦について「最高な夫婦でした!!」「YouTubeやって〜!!笑」と締めくくった。
コメント欄には「仲良し3人組」「かわいい3人」「料理凄い」「美味しそう」「最強メンバー」「後ろの高級絵画と相まって素敵」「幸せな一日をお過ごしくださいね」など、交流の様子をほほ笑ましく受け止める声が寄せられている。
