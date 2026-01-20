全米ボクシング記者協会（BWAA）は19日、2025年度年間表彰の最終候補を発表し、年間最優秀選手（MVP）候補5人に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が入った。井上は23年度にBWAA選出の年間MVP「シュガー・レイ・ロビンソン賞」に日本人として初めて選ばれた。井上は米リング誌の25年度男子年間MVPの最終候補にもノミネートされている。

【年間最優秀選手候補】

▽ドミトリー・ビボル

▽テレンス・クロフォード

▽井上尚弥

▽ジェシー・“バム”・ロドリゲス

▽レネ・サンティアゴ

年間最高試合候補には寺地拳四朗（BMB）がユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に12回TKO勝ちした昨年3月13日のWBA＆WBC世界フライ級王座統一戦、年間最優秀トレーナー候補には井上とWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）の父である井上真吾トレーナーが選ばれている。

また、逆境を乗り越える勇気を称える「ジョン・マケイン＆ビル・クロフォード賞」の候補には、試合後に開頭手術を受けてリハビリ生活を送る元IBF世界ミニマム級王者・重岡銀次朗氏を支えるために現役を引退した元WBC世界同級王者・重岡優大氏が入っている。