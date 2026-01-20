神田うの、10回目の結婚式を発表 自身の還暦のタイミングで「還暦ぐらいがちょうどいい」
タレントの神田うの（50）が20日、都内で行われたフェムケアオイル『YURiiRO』の商品リニューアル発表PRイベントに登壇した。
【全身ショット】キラキラ…！美デコルテあらわな衣装で登場した神田うの
夫の実業家・西村拓朗氏と、これまで9回の結婚式を重ねている。初回となる2007年10月の東京を皮切りに、2011年7月の沖縄まで国内だけでなく、世界各地で結婚式を挙げている。結婚式を何度も行った理由について「結婚式をした後に、また新たな誓いをすることが新鮮だなと思った。1番最初の結婚式は新婚生活を経験していないところで誓いあった。その後の結婚式は、いろんな経験をして、お互いを深く知った中で結婚式をして『誓いますか？』と聞かれて『Yes』と言えるかどうか。それでも今まで『Yes』と言ってきた」と説明した。
「娘がお腹にいた時が最後の結婚式」と振り返る。「子育てにいっぱいいっぱいで、結婚式なんかしている余裕がなかった」としながらも「今、14歳になって、だいぶ手が離れた。10回目の結婚式は私が60歳の時にしたいと思います！あと9年ちょっと後」と宣言。「お互いが親になってからは初めての結婚式。今までは親になる前、夫婦だけの結婚式で誓えましたけど、これから私が還暦になって、どう思えるのか楽しみです」と見据えていた。
イベント後は取材も実施。60歳で10度目の結婚式をすることを決めた理由については「『まだ、あと10年は忙しいでしょ』というのがある。気持ちの余裕、時間の余裕がないと結婚式はできない。まだ娘は14歳。手が掛からなくなったとはいえ、別のことでいろんなやらなきゃいけないことが増える。まだ一人前になる前。両親が結婚式をやってる場合じゃない。還暦ぐらいがちょうどいいのかなって」とにっこりと話していた。
『YURiiRO』は、美容液と天然オイルを重ねた2層式のフェムケアオイル。デリケートゾーンをはじめ、ボディやヘアケアまで使える。「効果＝素材がよくないと。効果を感じるので素材がいいんだと思います」とアピールしていた。
【全身ショット】キラキラ…！美デコルテあらわな衣装で登場した神田うの
夫の実業家・西村拓朗氏と、これまで9回の結婚式を重ねている。初回となる2007年10月の東京を皮切りに、2011年7月の沖縄まで国内だけでなく、世界各地で結婚式を挙げている。結婚式を何度も行った理由について「結婚式をした後に、また新たな誓いをすることが新鮮だなと思った。1番最初の結婚式は新婚生活を経験していないところで誓いあった。その後の結婚式は、いろんな経験をして、お互いを深く知った中で結婚式をして『誓いますか？』と聞かれて『Yes』と言えるかどうか。それでも今まで『Yes』と言ってきた」と説明した。
イベント後は取材も実施。60歳で10度目の結婚式をすることを決めた理由については「『まだ、あと10年は忙しいでしょ』というのがある。気持ちの余裕、時間の余裕がないと結婚式はできない。まだ娘は14歳。手が掛からなくなったとはいえ、別のことでいろんなやらなきゃいけないことが増える。まだ一人前になる前。両親が結婚式をやってる場合じゃない。還暦ぐらいがちょうどいいのかなって」とにっこりと話していた。
『YURiiRO』は、美容液と天然オイルを重ねた2層式のフェムケアオイル。デリケートゾーンをはじめ、ボディやヘアケアまで使える。「効果＝素材がよくないと。効果を感じるので素材がいいんだと思います」とアピールしていた。