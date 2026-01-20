04年皐月賞、06年天皇賞・秋、マイルCS、07年安田記念、マイルCSとG1を5勝し、種牡馬として数多くの活躍馬を出したダイワメジャー（牡、父サンデーサイレンス）が20日、けい養先の社台スタリオンステーション（北海道安平町）で老衰のため息を引き取った。25歳だった。

この日、午前2時にスタッフが厩舎の見回りをした段階では特に異変がなかったが4時に見回りしたところ、具合が悪そうにしていたため経過を観察。4時20分ごろ、帰らぬ馬となった。

同スタリオン事務局の三輪圭祐氏（39）は「前日まで特に変わったところはなく、丈夫で元気でしたし、直前のカイバも完食。突然のことで、みんな驚いています」と説明。「現役時代はパワーマイラーとして圧のある感じで種牡馬になってからもムキムキで、牝馬に対しても前向き。凄くエネルギッシュでした。種付けから離れて2シーズン、ゆったり自分のペースで功労馬として、のんびり過ごしていました」と在りし日の姿に思いをはせた。

くしくも同世代の桜花賞馬ダンスインザムードが前日、この世を去った。05年マイルCSはダイワメジャーが2着でダンスインザムードが4着、06年マイラーズC、毎日王冠、マイルCSはいずれもダイワメジャー、ダンスインザムードのワンツーフィニッシュ、安田記念はダイワメジャーが4着でダンスインザムードが5着、天皇賞・秋はダイワメジャーが勝ってダンスインザムードが6着。「一緒に出走した時はいつもダイワメジャーが道中、前を走っていたけど今回は後ろから追いかけましたね。不思議な縁を感じます」と別れを惜しんだ。