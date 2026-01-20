自称「日本一強いアナウンサー」の堀江聖夏（32）が、「どっちが好き？」と問いかけ、グラビア撮影現場でのセクシーな装いと掌底で瓦割りをする様子、2つの姿を披露し、反響が寄せられている。

【映像】堀江聖夏のセクシーな姿と豪快瓦割りをする姿（複数カット）

アナウンサーが多く在籍する芸能事務所「セント・フォース」に所属し、剛柔流空手・初段の堀江。Instagramでは『ストリートファイター』シリーズに登場する春麗に扮して、かかと落としでかわらを割る様子や、グラビアのオフショットなど、さまざまな姿を公開している。

セクシーな姿と豪快瓦割りをする姿に反響

18日の投稿では、「週刊文春」のグラビア企画に登場した際のミニ丈キャミソール姿でポーズを決め、柔和にほほえむセクシーなショットと、チャイナドレスに身を包み力強く掌底で瓦を割る豪快な様子、2つの姿を披露。「どっちが好き？」とファンに問いかけた。

この投稿には「両方に決まってるやん！」「どちらも可愛いですね！1人で美女と野獣！！」「“ギャップ萌え”ってヤツですね！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）