「今日好き」かなりのカップル、交際9ヶ月報告で密着2ショット公開「ずっとラブラブで尊い」「ビジュ最強カップル」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔、相塲星音が1月18日、それぞれのInstagramを更新。交際9ヶ月の記念日のショットを公開し、話題になっている。
【写真】交際9ヶ月「今日好き」美男美女カップル「悶絶級」恋人の肩に寄り掛かる密着ショット
「9months」とつづり、交際9ヶ月となることを報告した2人。河村は「あっという間だったけどあっという間じゃなかった…あなたのそばにいれて本当に幸せです」とし、相塲が肩に寄りかかっているショットやイルミネーションでの相塲の後ろ姿などを公開。相塲も「楽しい思い出たっくさん」とコメントし、ピースしたセルフィーなどを投稿している。
この投稿にファンからは「9ヶ月おめでとう」「お似合いのカップル」「悶絶級の可愛さ」「これからも応援してます」「ずっとラブラブで尊い」「ビジュ最強カップル」「かなとくんの言葉が素敵」「末永くお幸せに」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
