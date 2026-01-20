元乃木坂46メンバー、ナース服×白網タイツでファン魅了「破壊力すごい」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/20】元乃木坂46の桜井玲香が1月19日、Instagramを更新。ナース服姿を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】元乃木坂46メンバー「脚のラインが綺麗」ナース服×白網タイツ姿
舞台「クワイエットルームにようこそ The Musical」に出演している桜井。「尊敬する俳優の皆様のお芝居、歌に触れる。宮川彬良さんの大好きな音楽が流れ続ける空間。松尾スズキさんの最高に面白い刺激的な作品に参加できている幸せ」と舞台への思いをつづり、ナース服衣装に、スラリとした脚が際立つ白のレース状の網タイツを合わせた姿を披露した。
この投稿にファンからは「破壊力すごい」「可愛いすぎる」「着こなし最高」「脚のラインが綺麗」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
