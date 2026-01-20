【「BALL x PIT」Regal Update】 1月26日 配信予定

　Kenny Sun and Friendsはプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用ゲーム「BALL x PIT」について、「Regal Update」を1月26日に配信すると発表した。

　今回のアップデートでは「Carouser」と「Falconer」の2人のキャラクターを追加。「Carouser」は戻ってくるボールがキャラクターの周りを回るようになり、「Falconer」は2羽の鷹を使ってボールを投げられるという。

　この他8個のボール、いくつかのパッシブなどを追加するという。詳細は1月26日のアップデート時に公開するとしている。

(C) 2025 Kenny Sun. All rights reserved.