「BALL x PIT」、1月26日に2キャラクター8ボール追加アプデを実施
【「BALL x PIT」Regal Update】 1月26日 配信予定
Kenny Sun and Friendsはプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用ゲーム「BALL x PIT」について、「Regal Update」を1月26日に配信すると発表した。
今回のアップデートでは「Carouser」と「Falconer」の2人のキャラクターを追加。「Carouser」は戻ってくるボールがキャラクターの周りを回るようになり、「Falconer」は2羽の鷹を使ってボールを投げられるという。
この他8個のボール、いくつかのパッシブなどを追加するという。詳細は1月26日のアップデート時に公開するとしている。
BALL x PIT’s first FREE major update, The Regal Update, launches on January 26th on all platforms!- BALL x PIT 🏐 OUT NOW (@BALLxPIT) January 19, 2026
Adding:
🤠2 new characters - The Carouser & The Falconer
🏐8 new balls
🎯New passives
✨Plus a nice surprise you’re going to love! pic.twitter.com/t0tYlwjOXk
(C) 2025 Kenny Sun. All rights reserved.