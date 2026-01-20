「今日好き」大型イベント「青春祭2026」開催決定 けんみあ・きんりの・しゅんゆまカップルら出演者発表
【モデルプレス＝2026/01/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の大型イベント「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」が3月26日に東京・立川ステージガーデンにて開催されることが決定した。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛番組。4月から新たに始まる新生活や新学期の“前夜祭”とし、今まで共に過ごした仲間との別れやこれから始まる新たな出会いに期待を抱く、すべての若者たちとひとつの思い出を同じ空間でつくる「今日好き」の大型イベントとなっている。
2024年から年に一度イベントを開催しており、毎回チケットは即完売。2025年に行われた「青春祭2025」では、参加メンバーによるランウェイやバラエティ企画ほか女子メンバーによって結成されたガールズバンドがこの日限りの限定パフォーマンスを行い、会場に集まった2,000人を超える「今日好き」ファンが一体となり、大きな熱狂を生んだ。
「青春祭2026」の参加メンバー第1弾として、「今日好き」にて生まれたカップル5組を発表。内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、倉澤俊＆谷村優真の“しゅんゆま”カップルほか、植野花道＆りんかの“りんはな”カップル、中村健太朗＆藤田みあの“けんみあ”カップル、河村叶翔＆相塲星音の“かなりの”カップルが発表され、しゅんゆまカップルは「初めて『青春祭』に出演させていただくので、僕たちのかわいいところや尊いところ（笑）を、たくさん見せてお客さまを楽しませられるように頑張りまーす！」と参加への意気込みを語っている。（modelpress編集部）
・中村健太朗（けんたろう）
青春祭2026」にて2回目のカップル出演になります！前回はまだ初々しさが残っていたと思いますが、今回は大人な“けんみあ”をお見せできたらと思います。また、今回初めて会うカップルのメンバーたちからも「こんなカップルになりたい！」と思ってもらえるよう、「青春祭2026」を頑張って盛り上げますので、ぜひ楽しみにしていてください！
・藤田みあ（みあ）
1年ぶりの「青春祭」ということで、落ち着いて安定感もありつつも、1年前と変わらないラブラブな私たちを見せられるかなと思います。“けんみあ”を応援してくれる皆さまにも直接近くでお会いすることができるので、嬉しい&楽しみな気持ちと、盛り上げるぞ！という気持ちがありますが、まずは隣の彼のためにも自分磨きを頑張って、超絶かわいくしてステージに立ちたいです。自分もお客さまも最後まで楽しめるような最高の日にしたいです！
・内田金吾（きんご）
前回初めて「青春祭」に参加したときは、たいようと一緒にランウェイを歩きましたが、今回は“きんりの”カップルとして出るので、それもまた楽しみです！「青春祭2026」を誰よりも盛り上げるので、よろしくお願いします！
・多田梨音（りのん）
二度目の「青春祭」に参加出来ること、本当に嬉しいです！前回は、カップルでの出演ではありませんでしたが、今回は「今日好き」のイベントに金吾くんと一緒に参加できることがすごく楽しみです。前よりも成長した自分を皆さまに見てもらえたら嬉しいです！当日は、皆さまと一緒に楽しい時間を過ごせたらいいなと思っています。素敵な思い出を作れるのを楽しみにしています。
・谷村優真（ゆま）
まず、こうやって「青春祭2026」に出演できることがめちゃくちゃ嬉しいし、“しゅんゆま”を応援してくださる皆さまに会えるのがめっちゃ嬉しいです！ステージでは、チェンマイ編で成立したときの告白シーンを再現してみたいです（笑）。
・倉澤俊（しゅん）
優真ちゃんと一緒にイベントに出られるのがとても嬉しいのと、なによりも応援してくださる皆さまに会えるというのがとても楽しみです！優真ちゃんといったら“マジカルクッキング”なので、ステージでは一緒に冷蔵庫を開けるところをやりたいなって思います。なにをやるかはお楽しみに（笑）。
