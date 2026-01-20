ISSEI¼ç±é¡Ö¤Ý¤Ã¤×¤¹¡©¡×¾å±é·èÄê ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÃæÂ¼ÎïÇµ¤ÏÇµÌÚºä46Â´¶È¸å½é¤ÎÉñÂæ½Ð±é¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡¿¸ø±éÆüÄø¾ÜºÙ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/20¡ÛISSEI¤¬¡¢ÉñÂæ¡Ø¤Ý¤Ã¤×¤¹¡©¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£2026Ç¯4·î16Æü¡Á4·î19Æü¤ËÅìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëC¡¢4·î24Æü¡Á4·î25Æü¤ËÂçºå¡¦¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTOBE¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¸µÇµÌÚºä¡¦·àÃÄEXILE¤éÉñÂæ¡Ö¤Ý¤Ã¤×¤¹¡©¡×½Ð±é¼Ô
ËÜºî¤Ï¡¢ÂæËÜ¡¦±é½Ð¤òÎëÌÚ¾¡½¨»á¤Ë¤è¤ë¡ÖÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤á¤ë²»³Ú¡á¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÎÎÏ¡×¤ò¸½Âå¤ÎÉñÂæ¶õ´Ö¤ËÁÉ¤é¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£²»³Ú¤ÏÂçÅè¸ãÏº¤¬¼ê¤¬¤±¡¢À¸±éÁÕ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£ÎëÌÚ¤Î¡Ö¤«¤Ä¤Æ²ÎÍØ¶Ê¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥¯゙¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°ÎÏ¤ò¡¢¤¤¤ÞºÆ¤ÓÉñÂæ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Á´ÊÔ¤ò¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØÉ÷¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ç¹½À®¤·¡¢´ÑµÒ¤¬¡È´Ñ¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¡È²Î¤¤¡¢ÍÙ¤ê¡¢»²²Ã¤¹¤ë¡É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³·¿¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡£
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤òÂ³¤±¤ë¥¢¥ó¥¶¥¤¡£¥Ð¥ó¥ÉÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢ÁÄÊì¤Î°ä»º¤È¤·¤ÆÍÎ´Û¤òÁêÂ³¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£ÃÏ²¼¼¼¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë²þÁõ¤·¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÃµÄå»öÌ³½ê¤«¤é»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÈÌÂ¤¤¸¤Ãµ¤·¡É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì»ö·ï¤Ø¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¾Ð¤¤¤È²»³Ú¤ËºÌ¤é¤ì¤¿ÀÄ½Õ·²Áü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÌ´¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¡×¡ÖÃ¯¤«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤É¤³¤«ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢·à¾ì¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ç¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤Ç®¤È°ìÂÎ´¶¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥¯゙¥ë¡ÖGo Getter feat. AK-69¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ØÎ¬Ã¥Ã¥º§¡Ù¤Ë¤â½Ð±éÃæ¤ÎISSEI¡£Çä¤ì¤Ê¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥¶¥¤¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö¾Ð¤¤¤È²»³Ú¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ì´¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥ë¥ê¥³¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤¿ÃæÂ¼ÎïÇµ¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å½é¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ó¥¶¥¤Î¨¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÃË½÷º®¹ç¥À¥ó¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥¯゙¥ë¡¼¥×lol¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤Î¤ÁÉñÂæ¤ä±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ø¤È³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëº´Æ£Í§Í´¡¢·àÃÄEXILE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿ô¡¹¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÝ¯°æÍ¤¼ù¡¢ÃË½÷º®¹ç9¿ÍÁÈÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¯゙¥ë¡¼¥×ONELOVE ONEHEART¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁê¸¶°ì¿´¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉñÂæ¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤ò¤â¤ÄÆâ²Ï·¼²ð¡¢À¥¸ÍÍ´²ð¡¢¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÉñÂæ¡Ø¤Ý¤Ã¤×¤¹¡©¡Ù¤Ç¥¢¥ó¥¶¥¤¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£Çä¤ì¤Ê¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÃæ¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¾Ð¤¤¤È²»³Ú¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ì´¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À§Èó·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥ë¥ê¥³Ìò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÃæÂ¼ÎïÇµ¤Ç¤¹¡£º£²ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤«¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸±éÁÕ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë²»³Ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»²²Ã·¿¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³§ÍÍ¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
ISSEI¡¿ÃæÂ¼ÎïÇµ
º´Æ£Í§Í´¡¢Ý¯°æÍ¤¼ù¡Ê·àÃÄEXILE¡Ë¡¢Áê¸¶°ì¿´¡ÊONELOVE ONEHEART¡Ë¡¢Æâ²Ï·¼²ð¡¿À¥¸ÍÍ´²ð¡¢¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß
¡ÚµÓËÜ¡¦±é½Ð¡ÛÎëÌÚ¾¡½¨
¡Ú²»³Ú¡ÛÂçÅç¸ãÏº
¡Ú¸ø±éÆü»þ¡¦²ñ¾ì¡Û
¢£Åìµþ¸ø±é
ÆüÄø¡§2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á4·î19Æü¡ÊÆü¡ËÁ´6²ó¸ø±é
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëC¡Ê¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-5-1¡Ë
¢£Âçºå¸ø±é
ÆüÄø¡§2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÁ´2²ó¸ø±é
²ñ¾ì¡§¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¡Ê¢©540-0003 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¿¹¥ÎµÜÃæ±û1-17-5¡Ë
