¡ÖÆü¥×½÷»Ò¡×²ÃÆ£¿À³Ú¡¢À¸¸å9¥ö·îÂ©»Ò¤ò´é½Ð¤·¸ø³«¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ®Ä¹Áá¤¤¡×¤È´¶·ã¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/20¡Û¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¿À³Ú¤¬1·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§¡õÇ¥¿±¤Î¡ÖÆü¥×½÷»Ò¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×Ë·¼çÆ¬¤ÎÂ©»Ò¸ø³«
²ÃÆ£¤Ï¡Ö°ËÆ¦¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¤¤Þ¤³¤°¤é9¥ö·î¤Ç1¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¤éÂç¹æµã¤·¤Æ¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤Æ²¼¤í¤·¤¿¤éÂç¹æµã¤Ç¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ÎËèÆü¤Ç¡Ä²Ä°¦¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ©»Ò¤Ø¤Î°¦¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Â©»Ò¤¬1¿Í¤ÇºÂ¤Ã¤¿´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ä°¦¸¤¤òÊú¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ®Ä¹Áá¤¤¡×¡Ö¥¹¥¯¥¹¥¯°é¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÃÆ£¤Ï¡¢2005Ç¯3·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2023Ç¯10·î¤«¤éME:I¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤Ë¤ÆÃ¦Íî¡£2025Ç¯7·î¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤ÈÆ±Ç¯3·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
