バズ曲連発・きゅるりんってしてみて「学生ランウェイ」初登場 6曲披露で会場沸かす【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/20】4人組アイドルグループ・きゅるりんってしてみてが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】4人組アイドル、美脚輝くフリルスカートで魅力放出
「学生ランウェイ」に初登場した同グループは、キュートさ全開の楽曲「OPSE」で華々しくスタートし、ダンスパフォーマンスととともにその魅力を存分に発揮し観客を魅了。2曲目の「きゅるりんってしてみて」では、抜群の表情管理で会場中の視線を集めた。続いて、フリルミニスカートが印象的な衣装をなびかせながら、TikTokでも注目を集めた「らぶきゅん◆うぉんてっど」（◆はハートマーク）を披露。躍動感あふれるパフォーマンス、そして、息の合ったダンスで抜群のチームワークをアピールした。
4曲目は、ドラマチックな曲調が特徴的な「暗転水飲み」。観客に手を振りながらサービス精神旺盛な姿を見せ、会場の熱気をさらに高めたところで「えぶりで大好き記念日」、そして「Special◆Spell」へと続き、観客の歓声を力に変えて一体感を作り上げた。MCでは、メンバーが1人ずつ自己紹介。終始、見事なステージングで盛り上げ、会場は余韻に包まれながら幕を閉じた。
島村嬉唄、環やね、チバゆな、逃げ水あむの4人で構成された、きゅるりんってしてみては女の子の「カワイイ・リアリズム」を追求するアイドルグループ。2021年に活動を開始し、「らぶきゅん◆うぉんてっど」などの楽曲がTikTokを中心にバズを生み、注目を集めている。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定した。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMIが務めた。きゅるりんってしてみてのほか、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩っていた。（modelpress編集部）
M1.OPSE
M2.きゅるりんってしてみて
M3.らぶきゅん◆うぉんてっど
M4.暗転水飲み
M5.えぶりで大好き記念日
M6.Special◆Spell
【Not Sponsored 記事】
◆きゅるりんってしてみて、6曲披露で会場沸かす
◆「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
◆きゅるりんってしてみてセットリスト
