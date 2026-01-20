チェヨン（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/20】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のチェヨン（CHAEYOUNG）が1月18日、自身のInstagramを更新。チューブトップ姿を披露し、話題になっている。

【写真】TWICEチェヨン「スタイルが神」チューブトップコーデ

◆チェヨン、チューブトップで美スタイル


チェヨンは鏡越しに撮影されたシルバーのチューブトップ姿のショットを投稿。ストレートのロングヘアにほっそりとした肩、ウエストが際立っている。同投稿ではそのほか、街中でのソロショットや撮影現場でのオフショットなど、多数の写真が公開されている。

◆チェヨンのスタイルに反響


この投稿にファンからは「スタイルが神」「美しすぎる」「完璧」「透明感すごい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

