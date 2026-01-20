TWICEチェヨン、チューブトップ姿に絶賛の声「スタイルが神」「美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/01/20】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のチェヨン（CHAEYOUNG）が1月18日、自身のInstagramを更新。チューブトップ姿を披露し、話題になっている。
【写真】TWICEチェヨン「スタイルが神」チューブトップコーデ
チェヨンは鏡越しに撮影されたシルバーのチューブトップ姿のショットを投稿。ストレートのロングヘアにほっそりとした肩、ウエストが際立っている。同投稿ではそのほか、街中でのソロショットや撮影現場でのオフショットなど、多数の写真が公開されている。
この投稿にファンからは「スタイルが神」「美しすぎる」「完璧」「透明感すごい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
