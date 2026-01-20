ハイヒール・モモコ、ヒロミ＆松本伊代家族とハワイで食事 豪華4ショットに「レジェンドばかりで凄い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが1月19日、自身のInstagramを更新。ハワイ旅行での姿を披露し、話題となっている。
【写真】61歳大御所芸人「レジェンドばかりで凄い」豪華プラベ4ショット
モモコは、ハワイ旅行中の出来事として「恒例ヒロミくん＆伊代ちゃん家族と」食事に行ったと投稿。モモコと夫・小林政仁さん、タレントの松本伊代と夫でタレントのヒロミ夫婦との仲の良い4ショットや、両家での食事中のショットも公開している。
この投稿に「豪華な写真」「仲良しで羨ましい」「レジェンドばかりで凄い」「素敵な家族」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】61歳大御所芸人「レジェンドばかりで凄い」豪華プラベ4ショット
◆ハイヒール・モモコ「ヒロミくん＆伊代ちゃん家族と」4ショット披露
モモコは、ハワイ旅行中の出来事として「恒例ヒロミくん＆伊代ちゃん家族と」食事に行ったと投稿。モモコと夫・小林政仁さん、タレントの松本伊代と夫でタレントのヒロミ夫婦との仲の良い4ショットや、両家での食事中のショットも公開している。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿に「豪華な写真」「仲良しで羨ましい」「レジェンドばかりで凄い」「素敵な家族」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】