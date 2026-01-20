全日本スキー連盟（ＳＡＪ）は２０日、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）に臨む日本代表選手を発表した。ノルディックスキー・ジャンプ女子は、丸山希（北野建設）が初の代表に内定。２２年北京五輪は、直前の全日本選手権（ＬＨ）で転倒して大けがを負い出場を逃したが、悲願の代表切符となった。

丸山は昨年１１月にＷ杯初勝利を挙げると、そこから３連勝して計５勝とブレイク。１６、１７日の張家口大会（中国）でも２位、３位に入り、Ｗ杯総合順位で日本勢最高の２位につけて代表権を確実にしていた。ミラノ・コルティナ五輪からは女子ラージヒルも採用され、丸山は「ラージヒル」の方が得意と自信ものぞかせる。個人２冠、団体との複数金メダル獲得にも期待がかかる。

◆丸山 希（まるやま・のぞみ）１９９８年６月２日生まれ。長野県野沢温泉村出身。２７歳。小学４年で本格的に競技を始める。１７年に明大に進学。１５年ノルディックスキージュニア世界選手権団体で銅メダル。１６〜１７年の札幌大会でＷ杯初出場。２３年２月５日のＷ杯ビリンゲン大会（ドイツ）で２位に入り、自身初の表彰台。１９年世界選手権に初出場し、個人１７位、団体６位。１６１センチ。