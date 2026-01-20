東京午前のドル円は１５８．２８円付近まで強含んだ後、１５７．８５円付近まで水準を切り下げる場面はあったが、１５８円の節目を挟んで動意は限定的。今週末に日銀金融政策決定会合を控えており、積極的な取引が見送られている。



円債市場で長期債利回りが２．３３％付近まで上昇し、約２７年ぶりの高水準を記録したことは特に手掛かりとなっていないが、米長期債利回りが４．２６％付近まで上昇し昨年９月以来の高水準となるなど、米債の軟調な推移も円債を圧迫している。



クロス円も動意薄。ユーロ円は１８４円ちょうど付近、ポンド円は２１２円前半、豪ドル円は１０６円ちょうど付近で取引されている。連休明けのニューヨーク勢の動きを確認したいような雰囲気。



