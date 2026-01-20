「男なら喜ぶ妻を見るのが幸せでしょ？」嫌がる行為を止めない妻の呆れた言い分＜一口ちょうだい妻 8話＞【夫婦の危機 まんが】
■これまでのあらすじ
自分のものは自分で食べたい夫。「一口ちょうだい」が苦手だと何度伝えても理解してもらえず、話し合おうとしても聞く耳を持たない妻に絶望していた。子どもにもシェアを教えたい妻と、「嫌なときは嫌だって言っていい」と教えたい夫の溝は埋まるのか…？
妻は「たった食事のことぐらいで」と言います。「もっと優しい人かと思った」「頑固なのは涼だけ」と。
俺は別に、妻が俺がいない場所で好きに行動することまで止めたいわけではない。ただ、妻の「一口ちょうだい」の行為を嫌がる俺の気持ちを少しでも理解してほしい…そう思っているだけです。
次第にイラついた妻は、「私への愛情ってそんなもんだったの？」と泣き落としに出てきました。
それを言うなら、夫が嫌がっていることをやめることもまた愛情なのではないかと思うのですが…。
自分のものを取られるのは違う。それだけは俺は絶対に譲れない。
だから話し合おうとしたのに…妻はどんどん逆上していって…。
脚本:みゆき、イラスト:まりお
(ウーマンエキサイト編集部)