桃井かおり、“でかいチャーシュー”盛った手作りラーメンに反響「圧巻っす」「上品なビジュアル」「クオリティが高すぎます」
俳優の桃井かおりが20日までに、自身のインスタグラムを更新。“でかいチャーシュー”をトッピングした、手作りラーメンを披露した。
【写真】「圧巻っす」“でかいチャーシュー”がインパクト大な桃井かおりの手作りラーメン
桃井は「“支那そばは？”と奴が言う。醤油ラーメンだ！と気付く迄時間少々」と、ユーモアたっぷりに夫とのやり取りを紹介。続けて「ほうれん草キクラゲしなちくニンニクの茎もちろんゆで卵とネギ!!見よこの見事なチャーシュー!!!!」と、こだわりの具材がぜいたくに盛られたラーメンが2杯並ぶ写真を投稿した。
これまでもたびたび、プロ顔負けの手作りラーメンを公開して話題を呼んでいる桃井だが、今回もその本格的な仕上がりに自信を覗かせている。
コメント欄には「えっ、チャーシュー大っきい」「本当に見事なチャーシュー」「スゴーい！ラーメン屋さんだ」「盛りだくさん！」「圧巻っす」「上品なビジュアル」「クオリティが高すぎます」「芸術的」などと、さまざまな反響が寄せられている。
