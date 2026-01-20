LOVE PSYCHEDELICO、活動休止を発表
2人組ロックバンド・LOVE PSYCHEDELICO（ラブサイケデリコ）が20日、活動休止を発表した。公式サイトで伝えた。
【Xより】活動休止を発表したLOVE PSYCHEDELICO
LOVE PSYCHEDELICOは、KUMI（Vo＆G）、NAOKI（G＆B）による音楽ユニット。2000年、シングル「LADY MADONNA〜憂鬱なるスパイダー〜」でデビュー。01年にリリースしたアルバム『THE GREATEST HITS』が160万枚を超える大ヒットととなる。25年、デビュー25周年を迎え、今年2月から『【LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour』も予定されている。
サイトでは、25周年のツアーをもって、活動を休止すると発表。「これまでLOVE PSYCHEDELICOをご支援くださったファンの皆さま、及び関係者の皆さまには心より感謝申し上げます」と伝えた。
オフィシャルファンクラブ「WE LOVE PSYCHEDELICO」は、活動休止中もファンとのつながりの場として、今後も継続して運営するとした。
