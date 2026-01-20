歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。自家製チーズケーキの作り方を披露しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 自家製チーズケーキの作り方を披露 「久しぶりにシンプルなチーズケーキが美味しかったです」



工藤さんは皿に盛られたデザートの画像を投稿し、「普通にチーズケーキ 笑

ヨーグルトとかに代用してない ノーマルチーズケーキ。」と、自身で作ったチーズケーキを紹介しました。







焼き上げたホール状のチーズケーキの画像を添えて、「焼き上がりは、焼き方より上に溢れる位こんもりなのに、冷めると下がりしっかりチーズケーキになりますよね 笑」と、焼き上げた後、時間が経つにつれてケーキの形が変化することについて感想を記しています。







工藤さんは、材料の画像なども添えて、自身のチーズケーキの作り方も紹介しています。





また、ケーキに添えて作ったババロアの作り方も紹介。工藤さんは「白丸はココナッツミルクババロワ 黒丸はゴマと豆乳のババロワ？ ババロア！？ババロア！」と綴り、誤字を記してしまったことを、コミカルに紹介しています。





工藤さんは「久しぶりにシンプルなチーズケーキが美味しかったです。」と綴り、自家製のデザートを満喫したようです。





