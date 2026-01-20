石原良純イチ推しの“空港グルメ”に小泉孝太郎も驚き！「よくこんな柔らかさを…」

本日1月20日（火）の『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』との合体2時間スペシャルが放送される。

今回のテーマは、“日本全国激アツ空港巡り”。

小学生のころ、パイロットを夢見ていたという石原良純は、飛行機も空の旅も大好き。今では年間200フライト以上をこなしており、全国の空港を知り尽くしていると話す。

そこで今回は、空港ツウの良純が厳選した魅力豊かな4空港を番組が徹底取材。良純と小泉孝太郎は4空港を映像で巡る“バーチャル空港ツアー”を楽しんでいく。

国内線・国際線ともに利用者がもっとも多い、日本の空の玄関口・羽田空港（東京国際空港）。ここで良純が朝のフライト時によく立ち寄るのが、保安検査場を抜けた先の第1ターミナルにある老舗ベーカリーだ。

良純はクリームパンやメロンパンを朝食がわりに購入するのがお決まりだとのことだが、その店の看板商品“酒種あんぱん”の映像を見た孝太郎は「この桜の塩漬けがいいですよね〜」と深くうなずく。

熊本空港（阿蘇くまもと空港）では、搭乗直前まで時間を気にせず楽しめる“滞在型ゲートラウンジ”を紹介。新鮮な馬肉を味わえるフードコートや、からし蓮根専門店といった、熊本名物がズラリ並んでおり、充実ぶりに良純も「旅で食べ損なってしまったものが、空港で全部食べられる」と太鼓判を押す。

スタジオには、熊本空港の名物である新食感の油あげ“かりふわ”と、からし蓮根が登場。からし蓮根を試食した2人は「…やっぱり辛い！」（良純）、「でもシャキシャキしておいしい！」（孝太郎）と辛さに悶絶しながらも、おいしさを堪能する。

伊丹空港（大阪国際空港）では、良純イチ推しのみたらし団子を取材する。

それは、セキュリティチェック後の搭乗待合エリアにある老舗和菓子店の“炙りみたらし”。試食した孝太郎が「よくこんな柔らかさを保っていますね！」と驚くほどのふわとろ食感で、通常のみたらし団子と違って、五平餅のような楕円形をしているのが特徴だ。

実は、柔らかさの秘密は、その形や焼き方にあるというのだが、いったいどういうことなのか？

博多の魅力を網羅するほど地元グルメが集結する福岡空港では、あごだし香る絶品スープに長さ30センチを超えるごぼう天が添えられたダイナミックな絶品うどんや、博多名物で焼いては寝かしを繰り返し72時間かけて作る串焼きに注目する。

◆圧巻の激チカ絶景＆幻の絶景！

伊丹空港では、良純がプライベートで愛用しているという鞄の店にもスポットを当てる。

それが、兵庫県豊岡市の地域ブランド“豊岡鞄”の伊丹空港ゲート店。良純が語る、この鞄の魅力とは？

また、熊本、伊丹、福岡空港の圧巻の絶景スポットも紹介。“飛行機激近絶景”や“幻の絶景”にスタジオは圧倒される。

そして、良純が羽田空港から西に向かう際におススメする飛行機内の座席でも、上空から楽しむことができる四季折々の絶景が。

このほか、良純は「僕は昔、空港に行ったら寿司店に行くのを楽しみにしていた。最近は、空港の近くの温泉がマイブームで、フライト時間の前に近くの温泉施設に寄ってから空港に行く。仕事で行ったり来たりするだけだと、つまらないから」など、良純流の空の旅満喫法も伝授。

もはや旅の目的地のひとつに加えたい、空港の最新情報をたっぷり伝えていく。