アニメーション映画『機動警察パトレイバー EZY』が、5月15日より全3章構成で順次劇場公開されることが決定した。

1988年、OVAとして展開された『機動警察パトレイバー』。全6話からなるシリーズは、マンガ家のゆうきまさみ、メカニックデザイナーの出渕裕、脚本家の伊藤和典、キャラクターデザイナーの高田明美、演出家の押井守の5人からなるクリエイター集団「ヘッドギア（HEADGEAR）」によって制作された。舞台は20世紀末の東京で、胸に桜の代紋が輝く警視庁のロボットが、街中を闊歩する世界。そこでイングラムと呼ばれるロボットに搭乗し、犯罪者に立ち向かう特車二課の隊員の活躍を、時にはコメディタッチで、時にはシリアスに描写した。

『機動警察パトレイバー EZY』は2017年に製作決定が発表され、2022年にパイロットフィルムがイベントにて公開、さらに2024年に「2026年プロジェクト始動」が発表された同シリーズの新作アニメーション作品。全8話・全3章構成で、第1話～第6話は1話完結のオムニバス形式、第7話・第8話は連続したストーリーとなっている。

1990年代末、テクノロジーの急速な発展とともに、あらゆる分野に進出した汎用人間型作業機械「レイバー」。しかしそれは、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威をも生み出すことになった。続発するレイバー犯罪に、警視庁は本庁警備部内に特殊車両二課を創設してこれに対抗した。通称、特車二課パトロールレイバー中隊「パトレイバー」の誕生である。そして、時は流れ、労働人口減少の一途を辿る2030年代の日本では、AI技術による自動化が進んでいた。かつて最先端技術だったレイバーは、社会基盤を支える一部として定着。人が搭乗するスタンドアローン型の「レイバー」は、自立型ロボットへの代替が進み、もはや時代遅れとなりつつあった。だが時代が変わろうとも、特車二課の仕事は変わらない。人と街を守ること。第二小隊は旧式98式AVイングラムをチューンナップした“AV-98Plus イングラム”とともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かう。

あわせてキービジュアルと特報映像も公開。キービジュアルで描かれているのは、『パトレイバー』シリーズ主人公・泉野明と、『パトレイバー EZY』主人公・久我十和。2人が各々のパートナーであるイングラムとともに、向かい合うような構図で彼方を見つめている。

特報映像は、過去シリーズの映像とともに、シリーズが辿ってきた40年を振り返るかのような場面で構成されている。

コメント出渕裕（監督）当初は監督を務めるつもりはありませんでしたが、大変楽しく取り組んでいます。「今の時代に『パトレイバー』はどう受け取られるのだろうか」とも思いましたが、本作では原点に立ち返り、1話完結型とし、王道ではなく番外編的なエピソードの連続体としての『パトレイバー』を目指しました。そのアプローチこそが『パトレイバー』の魅力だと感じてくださっている皆さまの期待を裏切らない仕上がりになっていると、自負しています。

上坂すみれこのたび『パトレイバー EZY』にて久我十和役を演じさせていただきますっ!! 特車二課の一員に、しかもイングラムにフォワードとして搭乗……できる……なんてっ……！ 夢のようです！ 血が沸き立つようなワクワク感とともに収録に参加させていただきました！ 新たな世代の『パトレイバー』、特車二課を、どうぞお楽しみに！

戸谷菊之介第二小隊一号機指揮担当、天鳥桔平役を演じさせていただきます、戸谷菊之介です！ 長く多くの方に愛されてきた『パトレイバー』の世界に関わらせていただけて、とても嬉しいです！時代や人が変われど、第二小隊の雰囲気は変わっておらず、そんな中で十和や桔平をはじめとした第二小隊の面々に、時に笑い、時に心を熱くしながら、アニメを楽しんでいただけたら幸いです。上映をお楽しみに！（文＝リアルサウンド編集部）