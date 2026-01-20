2月13日よりBS10プレミアムにて日本独占放送＆配信されるサラ・スヌーク主演ドラマ『全部、彼女のせい』の予告編と場面写真が公開された。

2025年11月より米Peacockでストリーミングが開始した本作は、失踪した5歳の息子を捜索する家族に隠された秘密と、その背後にある驚くべき真相を描いたサスペンスドラマ。アイルランドの犯罪小説家アンドレア・マーラが2021年に発表した同名ベストセラー小説をもとに、『ダウントン・アビー』『ジャッカルの日』など英国ドラマに定評のある製作会社カーニバル・フィルムが製作を手がけ、『三体』のミンキー・スパイロと『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』のケイト・デニスが監督を務めた。

主人公のマリッサ・アーヴァインを演じるのは、『メディア王 ～華麗なる一族～』でシヴォーン・ロイ役を演じたスヌーク。本作では製作総指揮も兼任している。そのほか、マリッサと友情を築き上げていくママ友のジェニー役を『リプリー』のダコタ・ファニング、マリッサの夫ピーター役を『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』のジェイク・レイシー、誘拐事件を捜査するシカゴ警察のアルカラズ刑事役を『アントマン』のマイケル・ペーニャがそれぞれ演じている。

第83回ゴールデングローブ賞ではテレビ部門最優秀作品賞ほか計2部門のノミネートされ、第31回クリティクス・チョイス・アワードでも4部門にノミネートされた。

ドラマ『全部、彼女のせい』予告 公開された予告編は、息子のマイロを見送るところから始まった何気ない日常が突然崩壊し、うろたえるマリッサ（サラ・スヌーク）や彼女をそばで支えようとするジェニー（ダコタ・ファニング）らが映し出されている。

あわせて、マリッサ、ジェニー、ピーター（ジェイク・レイシー）らのさまざまな表情を捉えた場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）