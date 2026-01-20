気象庁によりますと、日本付近は２１日から２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。北日本から西日本では日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。

北日本から西日本では、２５日頃にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。

雪と雨のシミレーションでは、25日（土）にかけて、大雪が予想される地域があります。

3時間ごとの「雪と雨のシミュレーション」

２０日（火）

気象庁によりますと、日本海北部の低気圧は、進路を南よりに変え、20日午後は北海道地方に進んで次第に不明瞭となるでしょう。低気圧の西側を中心に風が収束し降雪が強まって大雪となり、非常に強い風が吹き大荒れや大しけとなるところがあるでしょう。



気象庁は、北海道地方では、20日は猛吹雪や吹き溜まりによる交通障害、高波に警戒し、21日にかけて大雪による交通障害に注意・警戒を呼びかけています。

２０日６時から２１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ５０センチ

２１日（水）

気象庁によりますと、日本付近は冬型の気圧配置が強まり、寒気の流入も強まる見込みです。



21日から22日は、500hPa 5160m付近で-39℃以下の寒気を伴うトラフが日本海や西から東日本を通過して、強い冬型の気圧配置が続き、日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）が形成されて北陸～山陰を指向するでしょう。



山沿いや山地だけでなく平地でも大雪となるところがあるでしょう。

２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ４０センチ

北陸地方 １００センチ

近畿地方 ５０センチ

※ JPCZとは Japan sea Polar air mass Convergence Zone（日本海寒帯気団収束帯）の略称です。

２２日（木）

気象庁によりますと、21～22日は、850hPaでは、北日本には-15℃以下、東～西日本には-12℃以下の強い寒気が流れ込み、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となるところがあるでしょう。



JPCZの停滞や寒気の流入に伴って同じようなところに雪雲の流入が続いた場合には、予想以上の大雪となる可能性があるおそれがあります。



気象庁は、22日にかけて、北～西日本では、大雪や着雪、なだれ、落雷、突風、局地的には竜巻などの激しい突風に注意を。全国的に強風や風雪、高波に注意を呼びかけています。

２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ４０センチ

北陸地方 １００センチ

近畿地方 ５０センチ

２３日（金）

気象庁の雪と雨のシミュレーションによりますと、23日は、北海道や、東北や北陸、山陰などの日本海側を中心に雪が降る予報となっています。

２４日（土）

24日は北陸などで大雪の予報となっています。また、四国地方や九州地方でも雪雲の予報となっています。

２５日（日）

気象庁は、２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあり、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意を呼びかけています。



予報にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。

