全豪オープン

大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日

開催地：オーストラリア メルボルン

コート：ハード（屋外）

結果：[フランシスコ セルンドロ / フアン マヌエル セルンドロ] 2 - 1 [エドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニス]

試合の詳細データはこちら≫

全豪オープン第3日がオーストラリア メルボルンで行われ、男子ダブルス1回戦で、フランシスコ セルンドロ / フアン マヌエル セルンドロと第8シードのエドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニスが対戦した。

第1セットはフランシスコ セルンドロ / フアン マヌエル セルンドロが6-4で先取。第2セットはエドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニスが6-2で奪い返したが、第3セットはフランシスコ セルンドロ / フアン マヌエル セルンドロが6-3で制し、フランシスコ セルンドロ / フアン マヌエル セルンドロがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-20 11:42:07 更新