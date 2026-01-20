きょう1月20日は、山形県の公立高校入試における歴史的な転換点となります。2026年度入学者が対象となる新制度「前後期制」の導入により、県内の高校で、初の前期入試が実施されています。

これまでの「公立高校入試は一発勝負」という常識が塗り替えられ、受験生にとってより多様なチャンスが広がる新しい入試の仕組みについて、ポイントを整理し、ご紹介します。

■きょうからスタート！山形の公立高校入試、ここが変わった

これまで、山形県の公立高校（普通科）の入試は3月の一般入試1回のみが主流でした。しかし、今年度からは全ての高校で「前期」と「後期」の2回、受験できるチャンスが設けられました。

■ 全ての受験生に「2回のチャンス」

これまでは専門学科や総合学科に限られていた複数回の受験機会が、普通科を志望する生徒にも平等に与えられます。

○再挑戦が可能に・・・もしきょうの前期入試で思うような結果が出なかったとしても、3月の後期入試で同じ高校に再挑戦したり、志望校を変更して受験したりすることが可能です。

■「学力検査だけじゃない」個性を活かす前期入試

きょう行われている前期入試は、従来の筆記試験（学力検査）とは異なる「特色入試」です。

評価内容・・・面接や作文などを通じて、中学時代の活動や高校での意欲をアピールします。

狙い・・・テストの点数だけでは測れない、生徒一人ひとりの個性や「この学校で学びたい」という意欲が評価されます。

ただし！出願前にそれぞれの中学校で出願に足る生徒かの判断があります。誰でもどこにでも出願できるわけではありません。普段の学習があっての出願です。

■スケジュールと手続きのデジタル化

今回の変更に合わせ、受験生や保護者、学校現場の負担を減らすための新しい仕組みも導入されています。

それがウェブ出願です。今回から「ウェブ出願システム」が新たに導入されました。これまでのような紙の願書のやり取りをデジタル化することで、手続きがよりスムーズになっています。

定着するまでは手続きの不備がないか注意が必要です。出願方法や受験票の取得方法などをしっかり確認するようにしましょう。

■入試スケジュール

○前期入試 面接・作文などの特色選抜 試験日：1/20（きょう）または2/3 内定発表：試験の9日後

○後期入試 5教科の学力検査（従来の試験と同様） 試験日：3/7 合格発表：3/17（前期も含め正式合格発表）

前期入試の注意点・・・前期入試で「内定」をもらった場合は、その高校への入学を確約することが条件となります。「合格したけれど辞退して別の学校を受ける」ということは原則できません。第一志望の学校に対して、強い意欲を持って臨む試験となります。

■保護者も制度の理解・活用を

きょう試験に臨んでいる皆さん、そして2月・3月の試験を控えている皆さん。制度が大きく変わる最初の年で不安もあるかと思いますが、チャンスが2回に増えたことは、皆さんの努力を形にする場が増えたということでもあります。

制度変更をどう捉え、活用していくか。受験生はもちろん、保護者も制度を理解し、一緒になってチャレンジすることが大切です。