俳優の趣里が自身のInstagramを更新し、父・水谷豊との2ショットを投稿した。

【写真】父・水谷豊と娘・趣里が顔を寄せ合う仲良しショット

■新年の挨拶と共に父との仲良し2ショットを披露した趣里

趣里は「みなさま、遅くなってしまいましたが…本年もどうぞよろしくお願いいたします。たくさん支えてくださり、ありがとうございます。心から感謝しています」と新年の挨拶と感謝を綴った。続けて「久しぶりに父とゆっくり。食事を楽しみました。いろいろな話しができて、とてもいい時間でした。いつも背中を押してくれて感謝です」と水谷への深い敬意と愛情を記した。

公開されたのは、グレーのジップアップニットにメガネをかけた趣里と、黒のニットとキャップ、サングラスをかけた水谷の2ショットだ。ソファに座り、顔を寄せ合うふたりは柔らかな笑顔を浮かべており、家族ならでは親密さと温かさを感じることができる。

さらに趣里は「いつかコラボできるように頑張りたいと思います」という、未来への希望も記している。

SNSには「こうして見ると似てますね」「大人になっても仲良し家族で素敵」「相棒にゲスト出演してほしい」「豊さんがパパの顔だ」と様々な声が集まっている。

■母・伊藤蘭とは、すでに母娘共演を実現させた

父・水谷との共演を望む趣里は、すでに母・伊藤蘭との共演を果たしている。1年前の2025年1月25日には、東京ガーデンシアターで開催された伊藤のコンサート『伊藤蘭 ～Over the Moon～ コンサート・ツアー 2024-2025』にゲスト出演し、母娘共演を実現させている。

ステージ上での2ショットは、伊藤が自身のInstagramにて2度にわたり披露した。