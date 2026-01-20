新しい学校のリーダーズのメンバーが“馬の被り物”で『THE FIRST TAKE』の新企画『HIGHLIGHT』に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月19日、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』のSNS上にて、突如として馬の被り物をした人物が登場する映像が公開。その衣装から、その人物が新しい学校のリーダーズのメンバーであることがわかり、話題となっている。

■パフォーマンスを行うメンバーの正体は!?

新しい学校のリーダーズのメンバーが登場するのは『THE FIRST TAKE』の新シリーズとして話題の『HIGHLIGHT』。ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中のひとりなど、その人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画だ。

今回使用されるのは、映画『迷宮のしおり』の主題歌「Sailor, Sail On」のRemix音源。全楽曲の振り付けをメンバー自身で行う彼女たちから誰が登場するのか。予測不能な一発撮りパフォーマンスの全貌に注目だ。

