都市型音楽フェス『CENTRAL』第2弾出演者として、新しい学校のリーダーズ、羊文学、優里ら10組追加！全23組の日割りも発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4月3日から5日までの3日間、横浜を舞台に開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』。このたび、第2弾出演アーティストおよび各会場の日割りが発表され、チケットのオフィシャル先行受付がスタートした。

■チケットは会場、各日ごとに販売

第2弾アーティストは、新しい学校のリーダーズ、amazarashi、Awich、ORANGE RANGE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CHiCO with HoneyWorks、羊文学、優里、凛として時雨の10組。第1弾アーティスト13組と合わせ、国内外からの注目を集める豪華ラインナップが集結する。

また、Kアリーナ横浜を会場とする「CENTRAL STAGE」と、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で開催される「Echoes Baa 2026」に出演する全23組のアーティストの日割りが発表。こちらも要チェックだ。

1月20日12時よりオフィシャル先行受付がスタート。チケットは会場、各日ごとに販売される。

■『CENTRAL』とは

『CENTRAL』は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パークという「音楽の街」横浜を代表する4会場を舞台に、アーティストラインナップもコンセプトも異なる独立したイベントが同時開催される、あらたな都市型フェスティバル。

来場者は会場を選び、自由に参加することで、これまでにない都市型フェスの楽しみ方を体験できる。さらに、街全体をカルチャーで彩る多彩な施策が展開され、この3日間、横浜の街そのものが巨大なフェス空間となる。

「日本の響きを世界へ」をコンセプトに、音楽・アニメ・テクノロジーなど多彩なエンタテインメントが横浜に集結し、初回開催となった2025年は、3日間で合計8万人を動員。また、横浜公演に続き台北、クアラルンプールにて海外公演も開催された。

さらなるアーティストラインナップや、KT Zepp Yokohamaおよび臨港パークで開催されるイベントの詳細は、公式サイトおよび公式SNSにて順次発表。海外公演の詳細についても、後日改めて発表される。

■第2弾発表アーティスト

新しい学校のリーダーズ

amazarashi

Awich

ORANGE RANGE

CANDY TUNE

CUTIE STREET

CHiCO with HoneyWorks

羊文学

優里

凛として時雨

※五十音順

■アーティストラインナップ／日割り

＜CENTRAL STAGE＠Kアリーナ横浜＞

4月3日（金）＝LOVE / 乃木坂46 / FRUITS ZIPPER / モーニング娘。’26

※乃木坂46は16名前後のメンバーでの出演を予定。

4月4日（土）amazarashi / ORANGE RANGE / 結束バンド / 凛として時雨

4月5日（日）ちゃんみな / HANA / 優里

＜Echoes Baa2026＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場＞

4月4日（土）新しい学校のリーダーズ / Awich / キタニタツヤ /CHiCO with HoneyWorks / NOMELON NOLEMON / YOASOBI

4月5日（日）Aooo / asmi / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 羊文学 / MAISONdes

※五十音順

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（金）～04/05（日）

Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨港パーク

■関連リンク

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』公式サイト

https://central-fest.com/