日経225先物：20日正午＝500円安、5万3100円
20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比500円安の5万3100円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万2931.11円に対しては168.89円高。出来高は1万6151枚となっている。
TOPIX先物期近は3632.5ポイントと前日比27ポイント安、現物終値比11.81ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53100 -500 16151
日経225mini 53105 -490 268594
TOPIX先物 3632.5 -27 26432
JPX日経400先物 32720 -225 1617
グロース指数先物 728 -3 3087
東証REIT指数先物 2022.5 -12 222
