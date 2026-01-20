　20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比500円安の5万3100円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万2931.11円に対しては168.89円高。出来高は1万6151枚となっている。

　TOPIX先物期近は3632.5ポイントと前日比27ポイント安、現物終値比11.81ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53100　　　　　-500　　　 16151
日経225mini 　　　　　　 53105　　　　　-490　　　268594
TOPIX先物 　　　　　　　3632.5　　　　　 -27　　　 26432
JPX日経400先物　　　　　 32720　　　　　-225　　　　1617
グロース指数先物　　　　　 728　　　　　　-3　　　　3087
東証REIT指数先物　　　　2022.5　　　　　 -12　　　　 222

株探ニュース