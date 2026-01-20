21日(水)から25日(日)ごろまで強い冬型の気圧配置となり、県内は平地でも大雪となる恐れがあります。気象台などが大雪による交通障害に注意・警戒を呼びかけています。



20日(火)午前9時すぎの新潟市中央区では、断続的に雪が降り続いていました。21日(水)からは雪の降り方が強まり、山沿いだけでなく平地でも大雪となる恐れがあります。



◆21日(水)午前6時からの24時間予想降雪量

平地 20～40cm

山沿い 70～100cm

佐渡 20cm



警報級の大雪となる可能性があります。

その後も、25日(日)ごろにかけて大雪が続くため積雪がさらに増える見込みです。



北陸地方整備局やNEXCO東日本などは、高速道路や国道で予防的通行止めを行う可能性があり、大雪時は予定の変更や外出を控えるよう呼びかけています。