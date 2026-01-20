将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦が1月20日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、中村太地八段（37）と山本博志五段（29）が現在対局中だ。本局は振り駒で中村八段の先手番となり、戦型は山本五段得意の三間飛車となった。

伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦者を決める本戦トーナメントが進行中。本局では、中村八段と山本五段が激突している。中村八段は、段位別予選八段戦・C組を突破。7期ぶり2度目の本戦を戦う。一方、山本五段は全20名によって争われた五段戦を制し、3期ぶり2度目の本戦入りとなった。

両者はこれまでに公式戦対戦は無く、本局が初手合いとなる。叡王戦挑戦権獲得を目指す大舞台での対戦を制するのはどちらか。本局の勝者は2回戦に進出し、次戦で永瀬拓矢九段（33）と対戦する。

本局の持ち時間は各3時間。

【昼食の注文】

中村太地八段 ダブルかけ（バターチキン、キーマ）

山本博志五段 ビーフとチキンのケバブ弁当

【昼食休憩時の残り持ち時間】

中村太地八段 1時間42分（消費1時間18分）

山本博志五段 2時間19分（消費41分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）