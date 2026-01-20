あまりにも衝撃的な展開に、レジェンド解説も絶句した。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月19日の第2試合でBEAST X・中田花奈（連盟）が、大量のドラを抱えた状態で単騎待ちのリーチを一発でツモるという快挙を成し遂げ、ベテラン解説・近藤誠一（最高位戦）が思わず言葉を失うシーンがあった。

【映像】カンしたら全部ドラ、単騎リーチが一発ツモ！騒然となる中田の親倍満

場面は東3局1本場。親の中田は3万7100点持ちでトップ目に立っていた。8巡目、暗刻で持っていた1筒にもう1枚重ねて槓子に。既にイーシャンテンという状況もあり、実質1翻アップとなる么九牌の暗カンを迷うことなく選択した。するとカンドラ表示牌は9筒で、1筒4枚が全てドラに。熱血実況で知られる日吉辰哉（連盟）が「うわー！もうちょっと無理です！」と叫ぶと、近藤もつい「あっはっは」と笑いだしてしまった。

中田は9巡目、六万を引いたことで先に4つの面子が完成。2索、もしくは3索を切ると単騎待ちのテンパイ。もしくは暗刻の北から1枚切り出して1・4索待ちに取るという選択があったが、ここでは3索が既に2枚切られ、さらに自分の手にも1枚あったことから、2索が狙い目だとして3索切り、2索単騎待ちでリーチを打った。

するとこの決断が大正解。次巡、この2索を一発でツモ。リーチ・一発・ツモ・ドラ4の状態から、さらに裏ドラも2枚乗せて、計ドラ6の親倍満、2万4000点（＋300点）という弩級の手に仕上げてしまった。

これには放送席も呆然。日吉が「う、う、う、わーーー！もう麻雀って！」と言葉にならない声を出すと、ついには近藤も「我々は何を見せられているんでしょうか」と呆れた様子。ファンも「恐怖映像すぎんだろ」「化け物爆誕」「上手くて強い！」「これは上手かった」「リアルホラーバトルアクション」「天才かもしれない」と、様々なリアクションをしていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

