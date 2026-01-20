森口博子、“久しぶりに作った”手料理を披露「姉に教わりながら、鯛のガーリックバターソテー」 ソースで失敗も「美味しかったです」
歌手の森口博子（57）が18日、自身のブログを更新。“久しぶりに作った”手料理を披露した。
【写真】「姉に教わりながら、鯛のガーリックバターソテー」森口博子が“久しぶりに作った”手料理
昨年5月のライブ中に転倒し、左足首の剥離骨折と診断されていた森口（現在は回復）。この日は「足を骨折して以来、初めて料理しました」「姉に教わりながら、鯛のガーリックバターソテー」とつづり、完成した料理の写真を投稿した。
調理中にはハプニングもあったようで「ちょっと目を離した隙に、ガーリックが焦げてしまいました」とのこと。ソースは「苦くて食べれましぇ〜ん」と報告。それでも「鯛は美味しかったです」「また、頑張りますぅ〜」と、久しぶりの台所仕事を楽しんだ様子を見せた。
コメント欄には「お焦げ最高です！」「失敗はせいこうの元」「ロマンがあっていいな」「食べてみたい」などの声が寄せられていた。
【写真】「姉に教わりながら、鯛のガーリックバターソテー」森口博子が“久しぶりに作った”手料理
昨年5月のライブ中に転倒し、左足首の剥離骨折と診断されていた森口（現在は回復）。この日は「足を骨折して以来、初めて料理しました」「姉に教わりながら、鯛のガーリックバターソテー」とつづり、完成した料理の写真を投稿した。
調理中にはハプニングもあったようで「ちょっと目を離した隙に、ガーリックが焦げてしまいました」とのこと。ソースは「苦くて食べれましぇ〜ん」と報告。それでも「鯛は美味しかったです」「また、頑張りますぅ〜」と、久しぶりの台所仕事を楽しんだ様子を見せた。
コメント欄には「お焦げ最高です！」「失敗はせいこうの元」「ロマンがあっていいな」「食べてみたい」などの声が寄せられていた。