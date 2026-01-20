世界的ファッションデザイナー、軽井沢豪邸をテレビ初公開 規格外の様相にスタジオ驚がく
テレビ朝日系バラエティー『プラチナファミリー＆火曜の良純孝太郎 合体SP』（後7：00）が、きょう20日に放送される。
【写真】軽井沢にある新築豪邸をテレビ初公開
この日は、小泉孝太郎と高嶋ちさ子がMCを務め、藤森慎吾が進行役を担う『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』と、石原良純と小泉孝太郎がMCを務める『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』が合体した2時間スペシャル。『プラチナファミリー』では、森泉が世界的ファッションデザイナーの軽井沢新築豪邸にテレビ初潜入する。
森が訪れたのは、昨年9月に完成したばかりの軽井沢の新築大豪邸。プリンスやエルトン・ジョンといった世界的スターが愛用するファッションを手がけてきた“ファッション界の重鎮”が自ら内装をデザインしたという邸宅で、玄関に足を踏み入れた瞬間、森は「お店みたい」と大興奮。ガラスレンガの壁が続く空間や、香水がアートギャラリーのようにディスプレイされた廊下など、常識を超えたセンスにスタジオのちさ子も「考えもつかない…」と家主の圧倒的な独創性に驚がく。
グレーを基調に黒や赤をアクセントにしたリビングは「会員制サロンみたい」と孝太郎と藤森が感嘆するほどの洗練された空間。大きな窓の先には軽井沢の四季折々の景色が広がり、アンティークのサイドテーブルやアートのような愛犬用ベッドまで、細部に家主の美学が貫かれている。
さらに、壁や柱、手すりに至るまで、すべてが曲線で構成されていることに森は注目。極めて難易度の高い施工の裏側として、「担当した5人の大工が口を利いてくれなくなった」という衝撃のエピソードも明かされる。白黒の幾何学模様に赤が映えるキッチンや、座って使えるシャワースペースを備えた浴室など、部屋ごとに異なるこだわりが詰め込まれている。
2階では、場所ごとに変えられた天井高にも森が感心。吹き抜けによる開放感と、あえて低く抑えた寝室の落ち着きが共存する空間設計に脱帽する。将来は「クロワッサンを食べるためだけのガラス張りの部屋を作りたい」という家主の規格外の構想も飛び出す。また、豪邸の隣にはミュージアムも併設されており、館内には、家主がこれまでに手掛けた華やかな作品や衣装がずらりと並ぶ。規格外の豪邸に暮らす世界的ファッションデザイナーはいったい誰なのか、番組内で明かされる。
『火曜の良純孝太郎』では、日本全国の激アツ空港を特集。羽田、熊本、伊丹、福岡の4空港を舞台に、良純が厳選した空港グルメや絶景スポットを紹介する。
【写真】軽井沢にある新築豪邸をテレビ初公開
この日は、小泉孝太郎と高嶋ちさ子がMCを務め、藤森慎吾が進行役を担う『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』と、石原良純と小泉孝太郎がMCを務める『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』が合体した2時間スペシャル。『プラチナファミリー』では、森泉が世界的ファッションデザイナーの軽井沢新築豪邸にテレビ初潜入する。
グレーを基調に黒や赤をアクセントにしたリビングは「会員制サロンみたい」と孝太郎と藤森が感嘆するほどの洗練された空間。大きな窓の先には軽井沢の四季折々の景色が広がり、アンティークのサイドテーブルやアートのような愛犬用ベッドまで、細部に家主の美学が貫かれている。
さらに、壁や柱、手すりに至るまで、すべてが曲線で構成されていることに森は注目。極めて難易度の高い施工の裏側として、「担当した5人の大工が口を利いてくれなくなった」という衝撃のエピソードも明かされる。白黒の幾何学模様に赤が映えるキッチンや、座って使えるシャワースペースを備えた浴室など、部屋ごとに異なるこだわりが詰め込まれている。
2階では、場所ごとに変えられた天井高にも森が感心。吹き抜けによる開放感と、あえて低く抑えた寝室の落ち着きが共存する空間設計に脱帽する。将来は「クロワッサンを食べるためだけのガラス張りの部屋を作りたい」という家主の規格外の構想も飛び出す。また、豪邸の隣にはミュージアムも併設されており、館内には、家主がこれまでに手掛けた華やかな作品や衣装がずらりと並ぶ。規格外の豪邸に暮らす世界的ファッションデザイナーはいったい誰なのか、番組内で明かされる。
『火曜の良純孝太郎』では、日本全国の激アツ空港を特集。羽田、熊本、伊丹、福岡の4空港を舞台に、良純が厳選した空港グルメや絶景スポットを紹介する。