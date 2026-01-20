内田理央“千春”、予想外の妊娠発覚で決断 中村ゆりか“えみる”は流産 20日放送『略奪奪婚』第3話【あらすじ】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜深1：00）の第3話が、きょう20日深夜に放送される。
【場面写真】トイレで行為に及んだ上司と…勤務先で対峙する内田理央
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
司との子を流産したえみる。第3話では、司は泣き続けるえみるを励ましながらも、兄と比べ蔑むように笑う母親・藍子（街田しおん）の顔が頭に浮かび、いらいらしていた。「離婚までしてえみると一緒になったのに、結局また振り出しか…」。
一方、千春は予想外の妊娠が発覚し、決断を迫られる。ある日、千春の前にヒロキ（小野塚勇人）の友人だというナオ（松本大輝）という怪しい情報を持った青年が現れる。
