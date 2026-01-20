SixTONES京本大我（31）が、19日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。父で俳優の京本政樹の行動に疑問を示した。

この日はメンバー全員で出演。ジェシーが大我の父である政樹を「第二の父」と語ると、「かわいがっていただいてまして。多分大我よりもご飯行ってる回数多いだろうなというぐらい、2人でいろいろしゃべるんです」と交流を語った。

政樹とメンバーの関係性についても「SixTONESがデビューする前からみんなのことをかわいがっていただいてまして。もっとこういうふうにした方がいいねとか、仕事の話で盛り上がってまして」と話した。

ジェシーによると大我を含めた3人での食事はしばらくなく、大我は「2人でいるところに（父親から）『大我来る？』って連絡来て。父親の順番がよく分からないという。まず息子誘えば？と思うんですけど」とツッコミを入れた。

最近は高地優吾も政樹と2人で箱根の温泉に出かけていたといい、高地は「京本さんに『高地君、旅行行こうよ』って言われて。僕温泉ソムリエ持ってるんですけど、『温泉詳しいでしょ？』って言われて」と報告。続けて「だったら箱根とか行きます？って言って。京本さんと品川駅で待ち合わせして、小田原まで新幹線で行って、小田原でレンタカー借りて。で、箱根旅行行って温泉2人で入るっていう」と政樹との2人旅を語った。

大我は「そういうのも、息子と旅行行けよって思うんですよね。事後報告なんですよ」と父にクレームを付けて笑わせた。