「キングオブコント2021王者」のお笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（38）が19日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」に出演。NSC（吉本総合芸能学院）東京17期生同期のくらげ渡辺翔太の結婚式に遅刻したと暴露された。

遅刻魔芸人として知られるもぐらは、新年に入っても遅刻が続いている。先週の放送では元日に親交のあるGLAYのギターTAKUROの自宅で行われた新年会に約1時間遅刻したと明かした。理由はパチンコで元日から8万円も大損したため、粘って取り戻そうとした結果、当たりが止まらず5万発も出してしまい、泣く泣くTAKUROの新年会の遅刻を選択。もぐらはさらに、翌日の劇場の出番も2度寝で遅刻。登場の順番を組み替え、ネタの時間を伸ばしてもらうことで、ピンチを脱していた。

そして、もぐらは今放送の番組収録も遅刻。その上で、相方の水川かたまりから、同期くらげ渡辺の結婚式の遅刻も暴露された。受付は午後2時からで式は午後3時から。もぐらは「2時…」ぐらいに起きたと告白。約1時間、遅刻して会場入りしたタイミングで新婦入場となった。かたまりは「最悪！ おい、もぐら！ってなってる時に逆側から新婦さんがキレイなウエディングドレスで降りてきて。ふざけるなよ、お前！って」と状況を説明。さらにスーツ姿に「ラコステ」の白スニーカー姿で登場したことも暴露された。

もぐらは「迷惑しかかけてないな。どうしたら、いいんだろ。いい年してさ」と反省するそぶりを見せた。