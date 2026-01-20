テレビ朝日系「グッド！モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士、今井春花（さくら）さん（26）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。番組出演時の衣装を投稿した。

「今週も良いことありますように」とつづり、ブラウンのニットにパンプス、ベージュのロングワンピース姿を公開。また、「ピンク×赤！ 元気が出るカラー素敵でした」とピンクのニットに赤のパンツコーディネートも披露した。

また、「千葉・長柄町『エバーグリーンホースガーデン』からお伝えしました。馬のペガサス君にたくさん乗せてもらったので、お礼ににんじんをプレゼントしました」と報告。「こちらでは乗馬体験や素敵な緑の中でトラッキングも楽しめます 午年、ウマに乗るのはいかがですか」とデニム姿での乗馬ショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「世界一美しい」「可愛い過ぎる〜」「可愛いコーデ」「脚長いし、かわいい」「超美脚で可愛い」「スペシャルキュート」「笑顔美女」「天使です」などのコメントが寄せられている。

今井は埼玉県出身。立教大現代心理学部映像身体学科卒業後、アパレル会社勤務。子供のころから好きだった天気予報の魅力を伝えるために退職して勉強を重ね、22年8月に気象予報士試験一発合格。25年1月にはグラビア初挑戦。趣味は星を眺めること、ウシの乳搾り。好きな動物はヒツジ。世界遺産検定マイスター取得。