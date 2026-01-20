１９日のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」（月曜午後１０時）第３話の一場面で、微妙な表記の言葉遣いが見られた。

松下奈緒主演の同ドラマ。水死体を失踪中の夫・一樹（安田顕）と誤認した聖子（松下）が、突然姿を現した一樹のおかげで生活が一変する。保険金の返金を逃れるため一樹は別人に偽装し、聖子は一樹を巡るヤミに吸い込まれていく。弟の光聖（中村海人）は国会議員・九条（余貴美子）の娘と婚約。九条の汚職疑惑を追うゴシップ誌記者の天童（宮沢氷魚）と聖子に接点が生じた…。

３話では、天童が記事を書く「週刊リーク」編集部で、聖子と光聖のきょうだいが幼少時、別れ別れになった貴島家の栄衰がスタッフによって語られた。２人の父は貿易業を営み一家は裕福な暮らしをしていたが、バブル崩壊で経営難に。父は行方をくらまし、母は死亡。姉と弟は異なる家に引きとられた。「貴島貿易」は倒産に至った。

天童はそんな経緯をカメラマンの泉川（大朏岳優）から聞きながら、過去の雑誌記事コピーらしき紙を取り上げる。そこには「貴島貿易に晴天の霹靂！！」との大見出しが。「多額の借金抱え 社長が謎の失踪」とのサブ見出しがつけられていた。

「突然に起こる変動、急に生じた大事件」の趣旨なら、一般的に「青天の霹靂」が使われる。社長の失踪はそんな事象に当てはまる。

ネット辞書や日本語に関するウェブ上の言及を見ると、「晴天――」を誤用と断じるものも少なくない。一方、あくまで副次的ながら、間違いではないとの見解もみられる。語源は中国だが、中国では「晴天」も使われているという。

そもそも日本で国語教育に関わる文部科学省のサイトに、２００１年４月の大臣会見で当時の遠山敦子文科相が「言わば晴天の霹靂のようなもので…」と語った文字起こしが掲載されている。これが誤字でなければ「晴天」は役所のお墨付きということになる。

いずれにせよ、「晴天の霹靂」は珍しい表記であるとは言えそうだ。