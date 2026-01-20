FIFAワールドカップ2026トロフィーツアー

6月に行われるサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を前に、「FIFAワールドカップ2026トロフィーツアー」の一環として、優勝トロフィーが日本に到着した。19日、表敬を受けた高市早苗首相は「オリジナルトロフィーに触れる光栄な機会を頂きました」と自身のXで報告したが、その横に並んだサッカー界のレジェンドの姿に、ファンから反響があがっている。

2人の選手が地球を支える形状のお馴染みの純金トロフィー。高市首相は自身のXに、トロフィーを掲げる写真を投稿しながら、「本日、FIFAワールドカップ2026のトロフィーツアーの皆様を官邸にお迎えしました」と報告した。

その隣に並んだのは、元ブラジル代表のMFで、2002年日韓大会の優勝メンバーでもあるジウベルト・シウバ氏だ。同大会で一躍世界中に名を轟かせ、英1部アーセナルなどでも活躍したシウバ氏は、にこやかな笑顔でトロフィーに手を添えていた。

高市首相は「前回大会では、日本代表がドイツ代表やスペイン代表に勝利するなど歴史的快挙を成し遂げ、国民に感動と勇気を与えて下さいました」と回顧。「日本代表が過去最高成績のベスト16を突破し、このトロフィーを持ち帰っていただくこと、そして子供たちをはじめ多くの日本人に夢と希望を与えて下さることを心から期待します！」と激励していた。

奇しくも衆議院解散発表直前となった首相とサッカー界の大物の豪華2ショットに、X上のファンも反応している。

「シウバ！ アーセナルのレジェンド懐かしい！」

「お二人の笑顔がとっても素敵です！」

「ジウベルトのスーツ姿いつになっても渋い大人の魅力が溢れている」

「ジウベルトとサナのツーショット激アツ」

「高市総理とジウベルトじゃん！ 驚き」

「ジウベルト・シウバさんとのツーショット、豪華すぎます！」

「ジウベルト・シウバさんと共に本物のトロフィーに触れられるなんて、最高の激励です」

「国家元首とW杯優勝メンバーしか触れないW杯優勝トロフィー」

「ちゃんとジルベルトじゃなく、ジウベルトって書いてる」

北中米W杯は現地時間6月11日に開幕。日本は、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフの勝者と対戦する。



（THE ANSWER編集部）