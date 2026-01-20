2・8の宇都宮―長崎戦が実施できないことに

バスケットボールBリーグの宇都宮ブレックスは20日、2月8日にブレックスアリーナ宇都宮で開催予定だった長崎ヴェルカ戦が実施できなくなったことを発表した。同会場が衆議院議員総選挙の開票所として使用されるため。現在、別日程での開催をBリーグおよび長崎と協議の上、調整しているという。

宇都宮は20日、公式Xを更新。「【重要】2／8（日）に衆議院議員総選挙が実施されることが発表されました。同日、ブレックスアリーナ宇都宮が開票所として使用されるため2／8（日）長崎戦は、同会場で実施することができなくなりました。現在、2／8（日）長崎戦につきましては、別日程での開催をBリーグおよび長崎ヴェルカと協議のうえ調整しています」と発表した。

開催日時やチケットの取り扱いについては、「決定次第あらためてお知らせいたします」としている。

高市早苗首相は19日、通常国会召集日の23日に衆院解散することを表明。総選挙の日程は1月27日公示、2月8日投開票となった。冬季ミラノ・コルティナ五輪も6日に開幕。衆院選と日程がバッティングする形となった。



（THE ANSWER編集部）