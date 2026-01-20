白髪伸びても気にならない！？ 楽ちんだけどシャレ見えな【ハイライトヘア】が最強説♡

「ふと、鏡を見た瞬間に、伸びてきた白髪が気になる……」ヘアカラーを楽しんでいる大人世代なら、そんな経験がある人も多いのでは。そんな、白髪にまつわるお悩みのある人には「ハイライトヘア」が最強のソリューションになるかも。今回は、スタイリングの時間も短縮できそうなカットと、白髪のお悩みを解消に導いてくれそうなハイライトを組み合わせた「ハイライトヘア」をご紹介します。楽ちんオシャレを目指せそうなヘアスタイルを、ぜひチェックしてみてください。

白髪染めより、メンテナンス頻度を抑えられる

@sakosakosakosakoさんによれば、ハイライトを入れるメリットは、「毎月繰り返す白髪染めのペースを抑える」「1ヶ月半おきのメンテナンスカラーで綺麗に髪色をキープ」とのこと。ダメージを控えつつ、メンテナンス頻度も抑えられそうです。ハイライトとベースとのコントラストをきかせたカラーリングは、白髪が伸びてもハイライトに紛れて目立ちにくくなります。少し長めのボブと組み合わせることで、髪を下ろしただけで立体的なヘアスタイルを楽しめそう。

暖色を合わせて若々しく

ベースに暖色を入れると、ツヤ感のある若々しいイメージを目指せます。明るめで発色の良いカラーを選べば、生き生きとしたヘルシーさもまとえる予感。ハイライトは色味を抑えてホワイトに寄せると、白髪との違いが目立たずシャレ感もアップしそう。丸みのあるボブを組み合わせれば、シルエットからも若さに繋がるボリュームを演出できるはず。

迷ったら細めハイライト & アッシュベージュ

初めてでも挑戦しやすいのが、白髪との相性が良い明るめのベージュのベース + ハイライト。ハイライトは、細く全体に散りばめるように入れるとベースとの馴染みが良くなります。明るめトーンでもアッシュベージュの色味を選ぶことで、くすんだ寒色寄りのニュアンスが加わり落ち着いた印象に。レイヤーカットに合わせれば、軽やかな毛流れが強調され、こなれた雰囲気に見せられるはず。

細さにこだわってナチュラルに

@kaito_litze.osakaさんが「極細白髪ぼかしハイライト」とコメントしているハイライトは、ベースに溶け込ませるようなさり気ない仕上がりが魅力的。印象はあくまでナチュラルながらヘアスタイルに立体感を演出できるため、タイトなスタイリングに仕上げてもシャレ感たっぷりに。光を味方につけたような、透明感のある雰囲気もハイライトヘアならではのメリットかもしれません。

